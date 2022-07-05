ЦИК проведет консультации для сотрудников избирательных комиссий ДНР и ЛНР
Центризбирком (ЦИК) России проведет в Ростове-на-Дону консультации для сотрудников избирательных комиссий ДНР и ЛНР, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Также издание уточняет, что сотрудники избирательных комиссий ДНР и ЛНР сами обратились за помощью.
Сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках идет активная подготовка к потенциальным референдумам, заявил источник «Коммерсанта». Так, в Ростове-на-Дону будут проходить специальные семинары, в которых примет участие зампред ЦИК Николай Булаев. На мероприятии будут затронуты темы использования современных технологий в ходе избирательных кампаний, существующие стандарты избирательной системы России и их реализацию, и способы восстановления дееспособности избирательных систем народных республик.
Собеседник издания уточнил, что обращения о консультациях поступали и от других стран. За последнее время в ЦИК были встречи с делегациями из стран Африканского союза, Ирана, ЮАР и Белоруссии.
Правительство ДНР и ЛНР и раньше заявляло о намерениях войти в состав России. Так, глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ДНР может войти в состав России, но при этом сохранить статус республики по примеру с Татарстаном.
Также в начале июня первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак стал первым из российских официальных лиц, кто сказал о возможном присоединении к России Херсонской области, Запорожья, а также территорий ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления, заявил, что решение о присоединении к составу России должны решать сами жители этих территорий.