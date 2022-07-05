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ЦИК проведет консультации для сотрудников избирательных комиссий ДНР и ЛНР

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Центризбирком (ЦИК) России проведет в Ростове-на-Дону консультации для сотрудников избирательных комиссий ДНР и ЛНР, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Также издание уточняет, что сотрудники избирательных комиссий ДНР и ЛНР сами обратились за помощью.

Сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках идет активная подготовка к потенциальным референдумам, заявил источник «Коммерсанта». Так, в Ростове-на-Дону будут проходить специальные семинары, в которых примет участие зампред ЦИК Николай Булаев. На мероприятии будут затронуты темы использования современных технологий в ходе избирательных кампаний, существующие стандарты избирательной системы России и их реализацию, и способы восстановления дееспособности избирательных систем народных республик.

Собеседник издания уточнил, что обращения о консультациях поступали и от других стран. За последнее время в ЦИК были встречи с делегациями из стран Африканского союза, Ирана, ЮАР и Белоруссии.

Правительство ДНР и ЛНР и раньше заявляло о намерениях войти в состав России. Так, глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ДНР может войти в состав России, но при этом сохранить статус республики по примеру с Татарстаном.

Также в начале июня первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак стал первым из российских официальных лиц, кто сказал о возможном присоединении к России Херсонской области, Запорожья, а также территорий ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления, заявил, что решение о присоединении к составу России должны решать сами жители этих территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных