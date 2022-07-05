ЦИК проведет консультации для сотрудников избирательных комиссий ДНР и ЛНР

Также в начале июня первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак стал первым из российских официальных лиц, кто сказал о возможном присоединении к России Херсонской области, Запорожья, а также территорий ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления, заявил, что решение о присоединении к составу России должны решать сами жители этих территорий.