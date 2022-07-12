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Володин оценил разработки США против российских ракет

Ведомости

Планы Пентагона использовать высотные аэростаты для отслеживания движения гиперзвуковых ракет — это провал программы американской противоракетной обороны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Пентагон сдулся. Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны. Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны «Посейдона», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на бюджетные документы, что Пентагон может начать использовать высотные аэростаты для отслеживания гиперзвуковых ракет России и Китая — ученые минобороны США передают технологию военным службам. Согласно документам, за последние два года Пентагон потратил на проекты по созданию «воздушных шаров» около $3,8 млн и планирует потратить в 2023 финансовом году $27,1 млн. При этом Пентагон продолжает разрабатывать собственное гиперзвуковое оружие, отметило издание.

«Посейдон» — это ядерная подлодка-беспилотник, в феврале 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях. 8 июля «Севмаш» передал ВМФ России «Белгород» — первую подлодку, которая способна нести «Посейдоны». Ранее Минобороны РФ сообщало, что нести «Посейдоны» также сможет подлодка «Хабаровск».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных