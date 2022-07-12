Володин оценил разработки США против российских ракет

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на бюджетные документы, что Пентагон может начать использовать высотные аэростаты для отслеживания гиперзвуковых ракет России и Китая — ученые минобороны США передают технологию военным службам. Согласно документам, за последние два года Пентагон потратил на проекты по созданию «воздушных шаров» около $3,8 млн и планирует потратить в 2023 финансовом году $27,1 млн. При этом Пентагон продолжает разрабатывать собственное гиперзвуковое оружие, отметило издание.