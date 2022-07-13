Захарова прокомментировала заявление Болтона о планировании госпереворотов

Болтон ранее заявил, что принимал участие в подготовке госпереворотов за рубежом. «Как человек, который помогал планировать госперевороты не здесь [в США], а, знаете ли, в других местах, хочу сказать, что это — изрядная работа», — сказал он в интервью телеканалу CNN. Таким образом он прокомментировал обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. Политика заподозрили в подстрекательстве к насилию в связи с беспорядками у Капитолия 6 января прошлого года.