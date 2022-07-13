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Захарова прокомментировала заявление Болтона о планировании госпереворотов

Ведомости

Заявления экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов за рубежом требует изучения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах», — отметила Захарова (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, заявления Болтона требуют «реакции и разбора», потому что важно знать, в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот.

Болтон ранее заявил, что принимал участие в подготовке госпереворотов за рубежом. «Как человек, который помогал планировать госперевороты не здесь [в США], а, знаете ли, в других местах, хочу сказать, что это — изрядная работа», — сказал он в интервью телеканалу CNN. Таким образом он прокомментировал обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. Политика заподозрили в подстрекательстве к насилию в связи с беспорядками у Капитолия 6 января прошлого года.

6 января 2021 г. сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и инициировали его импичмент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных