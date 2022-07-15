Премьер-министр Эстонии заявила об отставке правительства

Уход Каллас и роспуск правительства связан с расколом в двухпартийной правящей коалиции (партия Центра и Партия реформ). В начале июня Каллас предложила отправить в отставку семь министров от партии Центра, они были сняты с должностей президентом Карисом. Основанием для принятия такого решения стало то, что представители партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте отклонили законопроект о начальном образовании на эстонском языке.