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Премьер-министр Эстонии заявила об отставке правительства

Ведомости

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об отставке возглавляемого ею правительства, сообщает телерадиовещательная компания ERR. 

«В соответствии с конституционным протоколом Каллас сообщила Рийгикогу (эстонский парламент) о роспуске правительства и вручила заявление об отставке президенту Алару Карису», — говорится в сообщении. Президент принял прошение премьер-министра.

Каллас предложила Рийгикогу провести внеочередное заседание, чтобы проголосовать за формирование новой правящей коалиции. В своем заявлении она поблагодарила министров, которые вместе с ней руководили страной «в тяжелое время». 

«Мы помогли людям справиться с высокими ценами на энергоносители, вложили миллиард евро в укрепление обороноспособности Эстонии, добились укрепления обороны восточного фланга НАТО, и мы были одним из самых главных сторонников Украины», — написала Каллас в Twitter.

Уход Каллас и роспуск правительства связан с расколом в двухпартийной правящей коалиции (партия Центра и Партия реформ). В начале июня Каллас предложила отправить в отставку семь министров от партии Центра, они были сняты с должностей президентом Карисом. Основанием для принятия такого решения стало то, что представители партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте отклонили законопроект о начальном образовании на эстонском языке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных