Суд приговорил Пивоварова к четырем годам колонии
Краснодарский суд приговорил экс-директора «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова к четырем годам заключения по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, об этом «Ведомостям» рассказала бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.
Кроме того, Пивоварову было запрещено заниматься политической деятельностью в течение восьми лет. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Изначально обвинение просило для Пивоварова пять лет тюремного заключения.
По данным следствия, в период с декабря 2019 г. по май 2021 г. Пивоваров опубликовал на своей странице в соцсети несколько постов с призывом поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах, тем самым приняв участие в деятельности нежелательной организации. При этом он неоднократно привлекался к административной ответственности. Пивоварова задержали 31 мая 2021 г. в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву и этапировали в Краснодар для проведения следственных действий.
26 апреля 2017 г. Генпрокуратура признала деятельность «Открытой России» нежелательной на территории страны и заключила, что эта неправительственная организация «осуществляет на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными». В конце мая 2021 г. «Открытая Россия» самоликвидировалась.
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