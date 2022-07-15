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Суд приговорил Пивоварова к четырем годам колонии

Ведомости

Краснодарский суд приговорил экс-директора «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова к четырем годам заключения по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, об этом «Ведомостям» рассказала бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова. 

Кроме того, Пивоварову было запрещено заниматься политической деятельностью в течение восьми лет. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Изначально обвинение просило для Пивоварова пять лет тюремного заключения. 

По данным следствия, в период с декабря 2019 г. по май 2021 г. Пивоваров опубликовал на своей странице в соцсети несколько постов с призывом поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах, тем самым приняв участие в деятельности нежелательной организации. При этом он неоднократно привлекался к административной ответственности. Пивоварова задержали 31 мая 2021 г. в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву и этапировали в Краснодар для проведения следственных действий.  

26 апреля 2017 г. Генпрокуратура признала деятельность «Открытой России» нежелательной на территории страны и заключила, что эта неправительственная организация «осуществляет на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными». В конце мая 2021 г. «Открытая Россия» самоликвидировалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных