Суд приговорил Пивоварова к четырем годам колонии

По данным следствия, в период с декабря 2019 г. по май 2021 г. Пивоваров опубликовал на своей странице в соцсети несколько постов с призывом поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах, тем самым приняв участие в деятельности нежелательной организации. При этом он неоднократно привлекался к административной ответственности. Пивоварова задержали 31 мая 2021 г. в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву и этапировали в Краснодар для проведения следственных действий.