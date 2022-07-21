Драупади Мурму победила на выборах президента Индии
На президентских выборах в Индии победила Драупади Мурму — кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия), сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные избирательной комиссии.
В Индии выборы проходят не так, как в западных странах. Итог голосования определяется не тем, сколько голосов было отдано за того или иного кандидата, а тем, сколько конкретный кандидат набрал баллов.
Несмотря на это, подсчет голосов в президентской гонке Индии еще продолжается, однако уже доподлинно известно, что Мурму собрала больше 53% голосов.
«Я сердечно поздравляю Шримати Драупади Мурму с победой на президентских выборах 2022 г. Я надеюсь (да и каждый индиец надеется), что в качестве 15-го президента Индии она будет действовать как хранитель Конституции без страха и презрения. Я присоединяюсь к своим соотечественникам и выражаю ей наилучшие пожелания», — говорится в заявлении кандидата от оппозиции Яшванта Синхи.
Предыдущим президентом Индии был Рам Натх Ковинд. Он занимал этот пост с 2017 г. Его кандидатура была выдвинута от Индийской народной партии.
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