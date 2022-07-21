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Драупади Мурму победила на выборах президента Индии

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На президентских выборах в Индии победила Драупади Мурму — кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия), сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные избирательной комиссии. 

В Индии выборы проходят не так, как в западных странах. Итог голосования определяется не тем, сколько голосов было отдано за того или иного кандидата, а тем, сколько конкретный кандидат набрал баллов. 

Несмотря на это, подсчет голосов в президентской гонке Индии еще продолжается, однако уже доподлинно известно, что Мурму собрала больше 53% голосов. 

«Я сердечно поздравляю Шримати Драупади Мурму с победой на президентских выборах 2022 г. Я надеюсь (да и каждый индиец надеется), что в качестве 15-го президента Индии она будет действовать как хранитель Конституции без страха и презрения. Я присоединяюсь к своим соотечественникам и выражаю ей наилучшие пожелания», — говорится в заявлении кандидата от оппозиции Яшванта Синхи.

Предыдущим президентом Индии был Рам Натх Ковинд. Он занимал этот пост с 2017 г. Его кандидатура была выдвинута от Индийской народной партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных