Драупади Мурму победила на выборах президента Индии

«Я сердечно поздравляю Шримати Драупади Мурму с победой на президентских выборах 2022 г. Я надеюсь (да и каждый индиец надеется), что в качестве 15-го президента Индии она будет действовать как хранитель Конституции без страха и презрения. Я присоединяюсь к своим соотечественникам и выражаю ей наилучшие пожелания», — говорится в заявлении кандидата от оппозиции Яшванта Синхи.