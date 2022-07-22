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Володин предложил сократить отпуск для депутатов и чиновников

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в нынешних условиях подумать о сокращении отпусков для депутатов и чиновников.

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — заявил Володин (цитата по ТАСС).

По его словам, для этого нужно предложить поправки в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и о статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации». Володин отметил, что «у политиков отпуска не бывает», и предложил брать пример с президента России Владимира Путина, который «всегда на работе».

Этим летом депутаты Госдумы ушли на каникулы позднее: Вячеслав Володин продлил работу Думы на неделю. 15 июля состоялось внеочередное заседание нижней палаты парламента, на котором депутаты утвердили министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на посту вице-премьера. Теперь Мантуров совмещает два поста.

Согласно законодательству, ежегодный оплачиваемый отпуск депутатов Госдумы составляет 42 дня, отпуск госслужащих – до 45 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных