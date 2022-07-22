Володин предложил сократить отпуск для депутатов и чиновников

По его словам, для этого нужно предложить поправки в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и о статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации». Володин отметил, что «у политиков отпуска не бывает», и предложил брать пример с президента России Владимира Путина, который «всегда на работе».