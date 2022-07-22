Володин предложил сократить отпуск для депутатов и чиновников
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в нынешних условиях подумать о сокращении отпусков для депутатов и чиновников.
«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — заявил Володин (цитата по ТАСС).
По его словам, для этого нужно предложить поправки в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и о статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации». Володин отметил, что «у политиков отпуска не бывает», и предложил брать пример с президента России Владимира Путина, который «всегда на работе».
Этим летом депутаты Госдумы ушли на каникулы позднее: Вячеслав Володин продлил работу Думы на неделю. 15 июля состоялось внеочередное заседание нижней палаты парламента, на котором депутаты утвердили министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на посту вице-премьера. Теперь Мантуров совмещает два поста.
Согласно законодательству, ежегодный оплачиваемый отпуск депутатов Госдумы составляет 42 дня, отпуск госслужащих – до 45 дней.
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