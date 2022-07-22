СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на сумму более $1 млн

Решение суда было принято по материалам, собранным СБУ, которые, как утверждает ведомство, были направлены Медведчуку под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов, однако направлялись «на финансирование антиукраинской деятельности». СБУ также утверждает, что имеются «безоговорочные доказательства», что средства поступали из российских банков на зарегистрированное на Украине ООО.