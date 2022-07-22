СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на сумму более $1 млн
Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала активы оппозиционера Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на сумму более $1 млн, сообщает пресс-служба ведомства.
«По инициативе СБУ арестованы дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из России», — говорится в сообщении СБУ.
Корпоративные права общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 38 млн гривен, банковские счета на 1,3 млн гривен, два земельных участка площадью 3 и 5 га, помещение двух гостиничных комплексов площадью 4500 и 2400 кв. м были арестованы по решению суда. Согласно данным СБУ, «собственниками этих активов являются гражданин России Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко».
Решение суда было принято по материалам, собранным СБУ, которые, как утверждает ведомство, были направлены Медведчуку под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов, однако направлялись «на финансирование антиукраинской деятельности». СБУ также утверждает, что имеются «безоговорочные доказательства», что средства поступали из российских банков на зарегистрированное на Украине ООО.
2 июля стало известно, что Медведчуку, обвиняемому на Украине в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы. Медведчука обвиняют в госизмене и нарушении законов ведения войны. По версии следствия, он планировал вести добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма, а также предоставил России помощь для «подрывной деятельности против Украины».
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