Газета
Политика

СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на сумму более $1 млн

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала активы оппозиционера Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на сумму более $1 млн, сообщает пресс-служба ведомства. 

«По инициативе СБУ арестованы дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из России», — говорится в сообщении СБУ. 

Корпоративные права общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 38 млн гривен, банковские счета на 1,3 млн гривен, два земельных участка площадью 3 и 5 га, помещение двух гостиничных комплексов площадью 4500 и 2400 кв. м были арестованы по решению суда. Согласно данным СБУ, «собственниками этих активов являются гражданин России Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко».

Решение суда было принято по материалам, собранным СБУ, которые, как утверждает ведомство, были направлены Медведчуку под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов, однако направлялись «на финансирование антиукраинской деятельности». СБУ также утверждает, что имеются «безоговорочные доказательства», что средства поступали из российских банков на зарегистрированное на Украине ООО. 

2 июля стало известно, что Медведчуку, обвиняемому на Украине в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы. Медведчука обвиняют в госизмене и нарушении законов ведения войны. По версии следствия, он планировал вести добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма, а также предоставил России помощь для «подрывной деятельности против Украины».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Обвиняемому в госизмене Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных