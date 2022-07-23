Пророссийские власти Запорожья ожидают начала поставок газа из России в сентябре
Строительство нового газопровода из России в Запорожскую область планируется завершить в сентябре, по нему наладят поставки, сообщил член совета пророссийской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«В лучшем случае вы увидим газ в начале сентября, если все получится. Это будет переток из России по новому газопроводу, который планируется построить за это время», — сказал Рогов (цитата по ТАСС).
Газопровод прокладывают через занятые российской армией территории, в том числе ДНР. Пророссийские власти региона раздали населению бытовые электроплиты, отмечает агентство. По решению главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого для территорий, которые оказались отключены от газоснабжения из-за действий украинского режима, снижен тариф на электроэнергию, он составляет 0,5 рубля кВт\ч.
В начале июля глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Киев прекратил подачу газа в Запорожскую область. Он заявил, что власти Запорожской области обратились к российскому правительству с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Он также назвал решение Киева об отключении газоснабжения одним из «методов геноцида».
В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. «Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время», — сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. После этого Рогов сообщил, что в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.