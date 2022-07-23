Газета
Политика

Пророссийские власти Запорожья ожидают начала поставок газа из России в сентябре

Ведомости

Строительство нового газопровода из России в Запорожскую область планируется завершить в сентябре, по нему наладят поставки, сообщил член совета пророссийской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«В лучшем случае вы увидим газ в начале сентября, если все получится. Это будет переток из России по новому газопроводу, который планируется построить за это время», — сказал Рогов (цитата по ТАСС).

Газопровод прокладывают через занятые российской армией территории, в том числе ДНР. Пророссийские власти региона раздали населению бытовые электроплиты, отмечает агентство. По решению главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого для территорий, которые оказались отключены от газоснабжения из-за действий украинского режима, снижен тариф на электроэнергию, он составляет 0,5 рубля кВт\ч.

В начале июля глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Киев прекратил подачу газа в Запорожскую область. Он заявил, что власти Запорожской области обратились к российскому правительству с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Он также назвал решение Киева об отключении газоснабжения одним из «методов геноцида».

В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. «Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время», — сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. После этого Рогов сообщил, что в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.

 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных