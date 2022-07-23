Пророссийские власти Запорожья ожидают начала поставок газа из России в сентябре

В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. «Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время», — сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. После этого Рогов сообщил, что в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.