Пророссийские власти Запорожья запросили помощь Москвы из-за отключения газа
Украина прекратила подачу газа в Запорожскую область, заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. Пророссийские власти региона попросили Москву направить в регион достаточное количество электроприборов.
«Наши специалисты изучили газовую трубу и не нашли повреждений. Такую же информацию мы имеем от граждан Запорожской области, кто живет сегодня пока еще под киевским режимом. Мы точно понимаем — нас отключили», — сказал Балицкий в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он заявил, что власти Запорожской области обратились к российскому правительству с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. По словам Балицкого, региону необходимо «прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения». Он также назвал решение Киева об отключении газоснабжения одним из «методов геноцида».
В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. «Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время», — сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
После этого Рогов сообщил, что в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.
На этой неделе украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были отбиты союзными войсками, сообщил замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов. До этого был обстрелян грузовой поезд с продовольствием под Мелитополем, сообщал Рогов.