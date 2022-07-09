Пророссийские власти Запорожья запросили помощь Москвы из-за отключения газа

«Наши специалисты изучили газовую трубу и не нашли повреждений. Такую же информацию мы имеем от граждан Запорожской области, кто живет сегодня пока еще под киевским режимом. Мы точно понимаем — нас отключили», — сказал Балицкий в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.