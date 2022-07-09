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Пророссийские власти Запорожья запросили помощь Москвы из-за отключения газа

Ведомости

Украина прекратила подачу газа в Запорожскую область, заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. Пророссийские власти региона попросили Москву направить в регион достаточное количество электроприборов.

«Наши специалисты изучили газовую трубу и не нашли повреждений. Такую же информацию мы имеем от граждан Запорожской области, кто живет сегодня пока еще под киевским режимом. Мы точно понимаем — нас отключили», — сказал Балицкий в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он заявил, что власти Запорожской области обратились к российскому правительству с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. По словам Балицкого, региону необходимо «прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения». Он также назвал решение Киева об отключении газоснабжения одним из «методов геноцида».

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В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. «Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время», — сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

После этого Рогов сообщил, что в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.

На этой неделе украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были отбиты союзными войсками, сообщил замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов. До этого был обстрелян грузовой поезд с продовольствием под Мелитополем, сообщал Рогов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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