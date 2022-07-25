Юргенса не пустили в Латвию из-за отказа осудить российские власти

Первая конференция «Балтийского форума» состоялась в 2000 г. С тех пор участники форума ежегодно собираются на независимой площадке, чтобы обсудить отношения между Латвией и Россией, а также другие региональные и глобальные вопросы. Форум существует как платформа для экспертных дискуссий. В 2022 г. все его мероприятия приурочены к 30-летию установления постсоветского пространства в Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Евразии.