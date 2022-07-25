Юргенса не пустили в Латвию из-за отказа осудить российские власти
Президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса не пустили в Латвию, поскольку он отказался подписывать документ, «осуждающий российские власти». Об этом Юргенс сообщил «Ведомостям».
«22 июля на границе между Белоруссией и Латвией, на пограничном пункте Урбан со стороны Белоруссии и Селена со стороны Латвии меня задержали без объяснения причин и попытались заставить подписать документ, осуждающий российские власти. Я этого, конечно, не сделал», — рассказал он.
Юргенс пояснил, что направлялся в составе российской делегации на Балтийский форум. Он добавил, что российские дипломаты уже направили ноту протеста властям Латвии и ожидают реакцию на документ.
Юргенс является председателем Наблюдательного совета «Балтийского форума». Также он возглавляет правление Института современного развития (Россия), который с 2008 г. сотрудничает с этой организацией.
Первая конференция «Балтийского форума» состоялась в 2000 г. С тех пор участники форума ежегодно собираются на независимой площадке, чтобы обсудить отношения между Латвией и Россией, а также другие региональные и глобальные вопросы. Форум существует как платформа для экспертных дискуссий. В 2022 г. все его мероприятия приурочены к 30-летию установления постсоветского пространства в Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Евразии.
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