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Юргенса не пустили в Латвию из-за отказа осудить российские власти

Ведомости

Президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса не пустили в Латвию, поскольку он отказался подписывать документ, «осуждающий российские власти». Об этом Юргенс сообщил «Ведомостям». 

«22 июля на границе между Белоруссией и Латвией, на пограничном пункте Урбан со стороны Белоруссии и Селена со стороны Латвии меня задержали без объяснения причин и попытались заставить подписать документ, осуждающий российские власти. Я этого, конечно, не сделал», — рассказал он.

Юргенс пояснил, что направлялся в составе российской делегации на Балтийский форум. Он добавил, что российские дипломаты уже направили ноту протеста властям Латвии и ожидают реакцию на документ.

Юргенс является председателем Наблюдательного совета «Балтийского форума». Также он возглавляет правление Института современного развития (Россия), который с 2008 г. сотрудничает с этой организацией.

Первая конференция «Балтийского форума» состоялась в 2000 г. С тех пор участники форума ежегодно собираются на независимой площадке, чтобы обсудить отношения между Латвией и Россией, а также другие региональные и глобальные вопросы. Форум существует как платформа для экспертных дискуссий. В 2022 г. все его мероприятия приурочены к 30-летию установления постсоветского пространства в Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Евразии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных