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Зеленский уволил командующего силами спецопераций ВС Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности командующего силами спецопераций ВС Украины Григория Галагана.

«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего силами специальных операций вооруженных сил Украины», – цитирует ТАСС соответствующий указ.

Новым командующим станет Виктор Хоренко. Как отмечает агентство, Галаган в 2014-2019 гг. принимал участие в силовой операции в Донбассе, командование силами спецопераций он принял в августе 2020 г. Причина увольнение не называется.

17 июля президент Украины подписал указ об отстранении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Причиной послужили многочисленные факты госизмены сотрудников их ведомств, Баканову также было предъявлено ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. 19 июля Венедиктова была уволена со своей должности указом Зеленского. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных