Зеленский уволил командующего силами спецопераций ВС Украины

17 июля президент Украины подписал указ об отстранении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Причиной послужили многочисленные факты госизмены сотрудников их ведомств, Баканову также было предъявлено ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. 19 июля Венедиктова была уволена со своей должности указом Зеленского.