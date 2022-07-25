Зеленский уволил командующего силами спецопераций ВС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности командующего силами спецопераций ВС Украины Григория Галагана.
«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего силами специальных операций вооруженных сил Украины», – цитирует ТАСС соответствующий указ.
Новым командующим станет Виктор Хоренко. Как отмечает агентство, Галаган в 2014-2019 гг. принимал участие в силовой операции в Донбассе, командование силами спецопераций он принял в августе 2020 г. Причина увольнение не называется.
17 июля президент Украины подписал указ об отстранении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Причиной послужили многочисленные факты госизмены сотрудников их ведомств, Баканову также было предъявлено ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. 19 июля Венедиктова была уволена со своей должности указом Зеленского.
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