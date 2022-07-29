Delfi: Латвия продолжает закупать российский газ через посредника

Также Евросоюз рассматривал включение запрета на поставки газа из России в седьмой пакет санкций, но в итоге от идеи решили отказаться. Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что эмбарго на российский газ невозможно, поскольку ограничительные меры должны приносить ущерб тому, в отношении кого они были введены. А пока что санкции действуют на Россию не так быстро, как рассчитывали страны ЕС.