Delfi: Латвия продолжает закупать российский газ через посредника
Глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze Айгарс Калвитис подтвердил, что компания продолжает закупать российский газ через посредника, передает портал Delfi.
Он отметил, что оплата происходит не в рублях, а в евро. «Latvijas gaze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с "Газпромом". У нас есть другой поставщик», — пояснил Калвитис.
Имя поставщика он оставил в секрете, объяснив, что это «коммерческая информация», которую он не может обсуждать публично.
14 июля парламент Латвии одобрил поправки в закон «Об энергетике», которые запрещают поставки природного газа из России с 1 января 2023 г. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс также заявлял, что страна сможет обходиться без российских энергоресурсов.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. В частности, были заморожены российские активы. В связи с этим с 1 апреля Россия приняла решение принимать платежи за газ только в рублях. Однако в мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдавать Latvijas gaze специальное разрешения для оплаты газа в рублях.
Тем временем в Европе все чаще звучат призывы избавиться от зависимости от российских энергоносителей. К примеру, в Италии сообщили, что к зиме страна станет «практически независимой» от российского газа. Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани уточнил, что газовые хранилища в стране заполнены более чем на 70%, поэтому Италии не о чем беспокоиться.
Также Евросоюз рассматривал включение запрета на поставки газа из России в седьмой пакет санкций, но в итоге от идеи решили отказаться. Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что эмбарго на российский газ невозможно, поскольку ограничительные меры должны приносить ущерб тому, в отношении кого они были введены. А пока что санкции действуют на Россию не так быстро, как рассчитывали страны ЕС.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса