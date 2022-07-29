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Великобритания продлила лицензию на завершение операций с Росбанком

Ведомости

Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании продлило лицензию для своих резидентов на завершение сделок с Росбанком до 30 сентября, говорится на сайте минфина страны. Ранее лицензия действовала до 30 июля.

18 мая «Интеррос» Владимира Потанина сообщил о закрытии сделки по покупке доли французской банковской группы Societe Generale в Росбанке и страховом бизнесе. Французская группа решила уйти из России после начала спецоперации на Украине.

В конце июня правительство Великобритании ввело санкции в отношении Потанина, а также губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, его жены и сына, сына бизнесмена Михаила Гуцериева Саида, председателя совета директоров «БТС-Мост» Руслана Байсарова и др.

28 апреля «Интеррос» Потанина объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных