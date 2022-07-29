Великобритания продлила лицензию на завершение операций с Росбанком
Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании продлило лицензию для своих резидентов на завершение сделок с Росбанком до 30 сентября, говорится на сайте минфина страны. Ранее лицензия действовала до 30 июля.
18 мая «Интеррос» Владимира Потанина сообщил о закрытии сделки по покупке доли французской банковской группы Societe Generale в Росбанке и страховом бизнесе. Французская группа решила уйти из России после начала спецоперации на Украине.
В конце июня правительство Великобритании ввело санкции в отношении Потанина, а также губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, его жены и сына, сына бизнесмена Михаила Гуцериева Саида, председателя совета директоров «БТС-Мост» Руслана Байсарова и др.
28 апреля «Интеррос» Потанина объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались.
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