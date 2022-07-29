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Украина увеличит экспорт электроэнергии в ЕС в 2,5 раза

Ведомости

Украина намерена в эту субботу увеличить экспорт электроэнергии в Европейский cоюз до 250 МВт, сообщает пресс-служба правительственного портала страны со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В данный момент Украина, по словам Шмыгаля, поставляет 100 МВт. В целом украинское правительство ожидает, что поставки в перспективе вырастут в восемь раз.

Также премьер-министр отметил, что сейчас между Киевом и ЕС помимо «энергетического безвиза» работает и «транспортный безвиз», кроме того, отменены квоты и пошлины на украинские товары.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил в своем видеообращении в Telegram, что страна начала поставлять электроэнергию в Румынию. «Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским союзом — Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки», — говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных