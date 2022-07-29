Украина увеличит экспорт электроэнергии в ЕС в 2,5 раза
Украина намерена в эту субботу увеличить экспорт электроэнергии в Европейский cоюз до 250 МВт, сообщает пресс-служба правительственного портала страны со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
В данный момент Украина, по словам Шмыгаля, поставляет 100 МВт. В целом украинское правительство ожидает, что поставки в перспективе вырастут в восемь раз.
Также премьер-министр отметил, что сейчас между Киевом и ЕС помимо «энергетического безвиза» работает и «транспортный безвиз», кроме того, отменены квоты и пошлины на украинские товары.
1 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил в своем видеообращении в Telegram, что страна начала поставлять электроэнергию в Румынию. «Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским союзом — Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки», — говорил он.
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