Украина увеличит экспорт электроэнергии в ЕС в 2,5 раза

1 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил в своем видеообращении в Telegram, что страна начала поставлять электроэнергию в Румынию. «Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским союзом — Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки», — говорил он.