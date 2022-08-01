Четыре китайских истребителя вошли в зону ПВО Тайваня
Четыре самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня, сообщили в министерстве национальной обороны острова.
В минобороны уточнили, что речь идет о четырех ударных истребителях J-16. Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за дальнейшими действиями НОАК и развернул зенитно-ракетные комплексы.
10 июня официальный представитель минобороны Китая У Цянь заявил, что в случае отделения Тайваня от Китая НОАК без колебаний начнет войну. Китай намерен защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны, добавил он. Ранее У Цянь уже говорил, что Китай нацелен на мирное воссоединение с Тайванем и не потерпит его независимости.
8 июля официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил о проведении вооруженными силами Китая патрулирования и военных учений около Тайваня. В этот же день «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя министерства обороны КНР У Цяня сообщили, что армия Китая готова в любой момент начать боевые действия против тех, кто захочет добиться независимости Тайваня.
28 июля Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином – одной из основных тем стал Тайвань. Китайский лидер дал понять президенту США, что принцип «одного Китая» по-прежнему находится в основе отношений между двумя государствами и «более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая».
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 г. Это произошло после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации. КНР считает Тайвань частью своей территории, такой же точки зрения придерживается и Россия.