МИД Швеции вызвал российского посла из-за слов о погибшем на Украине шведе

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление в Североатлантический альянс. 4 июля Швеция и Финляндия официально подтвердили свою готовность вступить в НАТО. На следующий день после завершения переговоров в штаб-квартире НАТО стороны подписали протоколы о присоединении к Североатлантическому альянсу, после чего протоколы были направлены странам – членам НАТО для ратификации «в соответствии с их национальными процедурами».