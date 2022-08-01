МИД Швеции вызвал российского посла из-за слов о погибшем на Украине шведе
МИД Швеции вызвал российского посла из-за публикации дипмиссии о шведе, погибшем на Украине, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство.
Ранее в своих соцсетях дипмиссия, комментируя гибель гражданина Швеции, принявшего участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, назвала его «обыкновенным наемником» и выразила сожаление в связи с попытками шведских СМИ создать из него «высокоморальный образ».
«Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да», – прокомментировали вызов посла в дипмиссии.
18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление в Североатлантический альянс. 4 июля Швеция и Финляндия официально подтвердили свою готовность вступить в НАТО. На следующий день после завершения переговоров в штаб-квартире НАТО стороны подписали протоколы о присоединении к Североатлантическому альянсу, после чего протоколы были направлены странам – членам НАТО для ратификации «в соответствии с их национальными процедурами».
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