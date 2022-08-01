Газета
Политика

МИД Швеции вызвал российского посла из-за слов о погибшем на Украине шведе

Ведомости

МИД Швеции вызвал российского посла из-за публикации дипмиссии о шведе, погибшем на Украине, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на  посольство.

Ранее в своих соцсетях дипмиссия, комментируя гибель гражданина Швеции, принявшего участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, назвала его «обыкновенным наемником» и выразила сожаление в связи с попытками шведских СМИ создать из него «высокоморальный образ».

«Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да», – прокомментировали вызов посла в дипмиссии.

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление в Североатлантический альянс. 4 июля Швеция и Финляндия официально подтвердили свою готовность вступить в НАТО. На следующий день после завершения переговоров в штаб-квартире НАТО стороны подписали протоколы о присоединении к Североатлантическому альянсу, после чего протоколы были направлены странам – членам НАТО для ратификации «в соответствии с их национальными процедурами».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных