Депутат Госдумы Кравченко назначен секретарем бюро высшего совета «Единой России»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко назначен ответственным секретарем бюро высшего совета «Единой России», сообщили в Telegram-канале партии.
По согласованию с председателем «Единой России», зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым Кравченко включен в состав бюро, сообщил председатель бюро Борис Грызлов.
Представитель «Единой России» уточнил «Ведомостям», что назначение Кравченко ответсеком бюро высшего совета состоялось одновременно с его включением в состав совета и что до этого в бюро такой должности не было.
Как сообщается на сайте «Единой России», Кравченко занимал различные должности в партии с 2002 г., когда перешел на работу в аппарат Госдумы. Членом партии является с 2003 г. С 2011 по 2014 г. Кравченко работал заместителем губернатора Псковской области – в этот же период главой региона был секретарь Генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак. В 2016 г. Кравченко был избран депутатом Госдумы.