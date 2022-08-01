Депутат Госдумы Кравченко назначен секретарем бюро высшего совета «Единой России»

Как сообщается на сайте «Единой России», Кравченко занимал различные должности в партии с 2002 г., когда перешел на работу в аппарат Госдумы. Членом партии является с 2003 г. С 2011 по 2014 г. Кравченко работал заместителем губернатора Псковской области – в этот же период главой региона был секретарь Генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак. В 2016 г. Кравченко был избран депутатом Госдумы.