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Депутат Госдумы Кравченко назначен секретарем бюро высшего совета «Единой России»

Ведомости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко назначен ответственным секретарем бюро высшего совета «Единой России», сообщили в Telegram-канале партии.

По согласованию с председателем «Единой России», зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым Кравченко включен в состав бюро, сообщил председатель бюро Борис Грызлов.

Представитель «Единой России» уточнил «Ведомостям», что назначение Кравченко ответсеком бюро высшего совета состоялось одновременно с его включением в состав совета и что до этого в бюро такой должности не было.

Как сообщается на сайте «Единой России», Кравченко занимал различные должности в партии с 2002 г., когда перешел на работу в аппарат Госдумы. Членом партии является с 2003 г. С 2011 по 2014 г. Кравченко работал заместителем губернатора Псковской области – в этот же период главой региона был секретарь Генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак. В 2016 г. Кравченко был избран депутатом Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных