Трамп: Зеленскому следовало отказаться от вступления Украины в НАТО

«Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», - подчеркнул Трамп. По его словам, в нынешних обстоятельствах достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо труднее, но не стоит отказываться от попыток все-таки это сделать.