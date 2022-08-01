Газета
Политика

Трамп: Зеленскому следовало отказаться от вступления Украины в НАТО

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с российским лидером Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО, заявил экс-президент США Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show. 

«Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», - подчеркнул Трамп. По его словам, в нынешних обстоятельствах достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо труднее, но не стоит отказываться от попыток все-таки это сделать.

Ранее экс-президент призывал Россию и Украину к урегулированию конфликта путем мирных переговоров. «Нет смысла, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не разработают соглашение», — подчеркнул бывший глава Белого дома.

13 марта Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины может перерасти в Третью мировую войну. Накануне российской спецоперации, 23 февраля, экс-президент США назвал гениальным решение Путина признать независимость ДНР и ЛНР. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных