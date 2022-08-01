Трамп: Зеленскому следовало отказаться от вступления Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с российским лидером Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО, заявил экс-президент США Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.
«Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», - подчеркнул Трамп. По его словам, в нынешних обстоятельствах достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо труднее, но не стоит отказываться от попыток все-таки это сделать.
Ранее экс-президент призывал Россию и Украину к урегулированию конфликта путем мирных переговоров. «Нет смысла, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не разработают соглашение», — подчеркнул бывший глава Белого дома.
13 марта Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины может перерасти в Третью мировую войну. Накануне российской спецоперации, 23 февраля, экс-президент США назвал гениальным решение Путина признать независимость ДНР и ЛНР.
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