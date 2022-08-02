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Армия Китая проведет учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа

Ведомости

Армия КНР с 4 по 7 августа проведет боевые учения в шести регионах, окружающих Тайвань, сообщает китайское издание Global Times.  

«Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье», — говорится в сообщении.

Ранее министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест в связи с прилетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В КНР убеждены, что визит Пелоси серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американских коммюнике.

Пелоси прибыла на Тайвань на борту Boeing C-40С примерно в 17:44 мск. По прибытии она заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство поддержки США демократии на островном государстве. «Отправляясь на Тайвань, мы чтим нашу приверженность демократии: подтверждаем, что свободы Тайваня — и всех демократий — необходимо уважать», — заявила она, однако добавив, что данный визит не противоречит приверженности США принципу «одного Китая».

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Ранее по теме: Пелоси заявила о поддержке США тайваньской демократии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных