Армия Китая проведет учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа

Пелоси прибыла на Тайвань на борту Boeing C-40С примерно в 17:44 мск. По прибытии она заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство поддержки США демократии на островном государстве. «Отправляясь на Тайвань, мы чтим нашу приверженность демократии: подтверждаем, что свободы Тайваня — и всех демократий — необходимо уважать», — заявила она, однако добавив, что данный визит не противоречит приверженности США принципу «одного Китая».