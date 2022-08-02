Армия Китая проведет учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа
Армия КНР с 4 по 7 августа проведет боевые учения в шести регионах, окружающих Тайвань, сообщает китайское издание Global Times.
«Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье», — говорится в сообщении.
Ранее министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест в связи с прилетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В КНР убеждены, что визит Пелоси серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американских коммюнике.
Пелоси прибыла на Тайвань на борту Boeing C-40С примерно в 17:44 мск. По прибытии она заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство поддержки США демократии на островном государстве. «Отправляясь на Тайвань, мы чтим нашу приверженность демократии: подтверждаем, что свободы Тайваня — и всех демократий — необходимо уважать», — заявила она, однако добавив, что данный визит не противоречит приверженности США принципу «одного Китая».
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