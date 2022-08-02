Глава МИД Британии оговорилась и пообещала поддерживать Путина

11 июня ТАСС со ссылкой на главу объединяющего парламентариев-консерваторов и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера «комитета 1922» Грэма Брейди сообщил, что имя нового премьера Великобритании будет известно лишь к 5 сентября 2022 г. «Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдет, когда парламент вернется с летних каникул», — говорил Брейди.