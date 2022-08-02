Газета
Политика

Глава МИД Британии оговорилась и пообещала поддерживать Путина

Ведомости

Кандидат в премьер-министры Великобритании, министр иностранных дел Лиз Трасс на встрече с коллегами по Консервативной партии допустила оговорку, что продолжит поддерживать президента России Владимира Путина. Об этом сообщило издание Daily Express.

«Я продолжу бороться за Владимира Путина», – заявила Трасс во время своего выступления на мероприятии TalkTV в Эксетере (цитата по «РИА Новости»).

После глава МИД поправила себя и уточнила, что продолжит бороться с Путиным, и добавила, что она введет самый жесткий режим санкций в отношении России.

7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост и должность лидера Консервативной партии. Причиной послужили скандалы и «протестные» увольнения 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Джонсон лично подал прошение об отставке.

11 июня ТАСС со ссылкой на главу объединяющего парламентариев-консерваторов и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера «комитета 1922» Грэма Брейди сообщил, что имя нового премьера Великобритании будет известно лишь к 5 сентября 2022 г. «Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдет, когда парламент вернется с летних каникул», — говорил Брейди.

20 июля стало известно, что в финал выборов прошли экс-глава минфина Риши Сунак и Трасс.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных