Глава МИД Британии оговорилась и пообещала поддерживать Путина
Кандидат в премьер-министры Великобритании, министр иностранных дел Лиз Трасс на встрече с коллегами по Консервативной партии допустила оговорку, что продолжит поддерживать президента России Владимира Путина. Об этом сообщило издание Daily Express.
«Я продолжу бороться за Владимира Путина», – заявила Трасс во время своего выступления на мероприятии TalkTV в Эксетере (цитата по «РИА Новости»).
После глава МИД поправила себя и уточнила, что продолжит бороться с Путиным, и добавила, что она введет самый жесткий режим санкций в отношении России.
7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост и должность лидера Консервативной партии. Причиной послужили скандалы и «протестные» увольнения 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Джонсон лично подал прошение об отставке.
11 июня ТАСС со ссылкой на главу объединяющего парламентариев-консерваторов и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера «комитета 1922» Грэма Брейди сообщил, что имя нового премьера Великобритании будет известно лишь к 5 сентября 2022 г. «Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдет, когда парламент вернется с летних каникул», — говорил Брейди.
20 июля стало известно, что в финал выборов прошли экс-глава минфина Риши Сунак и Трасс.