Минобороны Тайваня сообщило о 21 самолете Китая в опознавательной зоне ПВО
21 самолет Народно-освободительной армии Китая вошел в опознавательную зону средств противовоздушной обороны на юго-западе Тайваня, сообщило Минобороны страны.
По данным Тайваня, в операции участвуют восемь истребителей J-11, десять многоцелевых истребителей J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8. В Минобороны рассказали, что направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией и развернули зенитно-ракетные комплексы.
Такие действия происходят на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань: она прилетела на самолете Boeing C-40С ВВС США в аэропорт Суньшан в Тайбэе 2 августа.
Ранее сегодня государственный китайский телеканал CGTN сообщил, что группа китайских истребителей Су-35 пересекает Тайваньский пролив. С 29 июля НОАК проводит военные учения в Южно-Китайском море в провинции Гуандун в районе острова Хайнань, а в провинции Чжецзян, которая находится севернее острова, учения также пройдут с 3 по 5 августа.
Ожидается, что 3 августа Пелоси встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь в 03:00 мск в местном парламенте, а в 12:00 мск покинет остров.
Китай считает Тайвань своей провинцией и потому выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Также в Китае отметили, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и территориальной целостности.