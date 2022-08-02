Минобороны Тайваня сообщило о 21 самолете Китая в опознавательной зоне ПВО

Ранее сегодня государственный китайский телеканал CGTN сообщил, что группа китайских истребителей Су-35 пересекает Тайваньский пролив. С 29 июля НОАК проводит военные учения в Южно-Китайском море в провинции Гуандун в районе острова Хайнань, а в провинции Чжецзян, которая находится севернее острова, учения также пройдут с 3 по 5 августа.