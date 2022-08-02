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Минобороны Тайваня сообщило о 21 самолете Китая в опознавательной зоне ПВО

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21 самолет Народно-освободительной армии Китая вошел в опознавательную зону средств противовоздушной обороны на юго-западе Тайваня, сообщило Минобороны страны.

По данным Тайваня, в операции участвуют восемь истребителей J-11, десять многоцелевых истребителей J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8. В Минобороны рассказали, что направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией и развернули зенитно-ракетные комплексы.

Такие действия происходят на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань: она прилетела на самолете Boeing C-40С ВВС США в аэропорт Суньшан в Тайбэе 2 августа.

Ранее сегодня государственный китайский телеканал CGTN сообщил, что группа китайских истребителей Су-35 пересекает Тайваньский пролив. С 29 июля НОАК проводит военные учения в Южно-Китайском море в провинции Гуандун в районе острова Хайнань, а в провинции Чжецзян, которая находится севернее острова, учения также пройдут с 3 по 5 августа.

Ожидается, что 3 августа Пелоси встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь в 03:00 мск в местном парламенте, а в 12:00 мск покинет остров.  

Китай считает Тайвань своей провинцией и потому выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Также в Китае отметили, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и территориальной целостности. 

Ранее по теме: МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань явной провокацией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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