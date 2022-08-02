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МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань явной провокацией

Ведомости

Россия рассматривает визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию, следует из заявления министерства иностранных дел РФ.

«Рассматриваем её визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР. Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе», – сказано в заявлении российского МИД.

Позиция России по тайваньскому вопросу остается прежней – Тайвань является частью Китая, и правительство КНР представляет всю страну, включая остров. Свою принципиальную позицию Россия подтвердила в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Пекине 4 февраля.

«Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии», – заявили в МИД.

Вопреки протестам Китая 2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Пелоси. По прибытии она заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство поддержки США демократии на островном государстве. «Отправляясь на Тайвань, мы чтим нашу приверженность демократии: подтверждаем, что свободы Тайваня — и всех демократий — необходимо уважать», — заявила она, но добавив, что данный визит не противоречит приверженности США принципу «одного Китая».

Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань. В КНР убеждены, что визит Пелоси серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американских коммюнике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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