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Суд Львова продлил арест Медведчука до 19 сентября

Ведомости

Лычаковский суд Львова продлил арест украинского бизнесмена и политика Виктора Медведчука до 19 сентября, следует из сообщения на сайте суда. 

«Следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство прокурора офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога Медведчуку В. В. до 19 сентября 2022 г.», — следует из сообщения.

С мая 2021 г. политик находился под домашним арестом по делу о госизмене. В марте суд во Львове заочно арестовал Медведчука, 16 апреля он был арестован без возможности выйти под залог. Тогда же деятельность его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Раде была прекращена. Также на Украине запретили деятельность и других оппозиционных партий.

2 июля стало известно, что Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, он планировал вести добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма, а также предоставил России помощь для «подрывной деятельности против Украины».

В конце июля СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на сумму более $1 млн. Корпоративные права общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 38 млн гривен, банковские счета на 1,3 млн гривен, два земельных участка площадью 3 и 5 га, помещение двух гостиничных комплексов площадью 4500 и 2400 кв. м были арестованы по решению суда. 

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Ранее по теме: СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на сумму более $1 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных