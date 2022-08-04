Суд Львова продлил арест Медведчука до 19 сентября
Лычаковский суд Львова продлил арест украинского бизнесмена и политика Виктора Медведчука до 19 сентября, следует из сообщения на сайте суда.
«Следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство прокурора офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога Медведчуку В. В. до 19 сентября 2022 г.», — следует из сообщения.
С мая 2021 г. политик находился под домашним арестом по делу о госизмене. В марте суд во Львове заочно арестовал Медведчука, 16 апреля он был арестован без возможности выйти под залог. Тогда же деятельность его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Раде была прекращена. Также на Украине запретили деятельность и других оппозиционных партий.
2 июля стало известно, что Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, он планировал вести добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма, а также предоставил России помощь для «подрывной деятельности против Украины».
В конце июля СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на сумму более $1 млн. Корпоративные права общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 38 млн гривен, банковские счета на 1,3 млн гривен, два земельных участка площадью 3 и 5 га, помещение двух гостиничных комплексов площадью 4500 и 2400 кв. м были арестованы по решению суда.
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