Суд Львова продлил арест Медведчука до 19 сентября

С мая 2021 г. политик находился под домашним арестом по делу о госизмене. В марте суд во Львове заочно арестовал Медведчука, 16 апреля он был арестован без возможности выйти под залог. Тогда же деятельность его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Раде была прекращена. Также на Украине запретили деятельность и других оппозиционных партий.