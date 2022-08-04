В Латвии заявили о приостановке соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией
С 1 августа было приостановлено соглашение об экономическом сотрудничестве, заключенное между Латвией и Россией, сообщает пресс-служба латвийского МИДа в официальном издании Latvijas Vеstnesis.
Помимо этого с 1 августа также было приостановлено действие соглашения между правительствами стран о создании межправительственной комиссии в сферах экономического сотрудничестве и приостановлено соглашение об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий Латвийской Республики и Российской Федерации.
Также в тексте отмечается, что 16 мая было приостановлено соглашение о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на прибыль и капитал и протокола к нему. С этого же дня между Латвией и Россией было приостановлено соглашение о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии.
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