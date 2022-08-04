В Латвии заявили о приостановке соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией

Также в тексте отмечается, что 16 мая было приостановлено соглашение о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на прибыль и капитал и протокола к нему. С этого же дня между Латвией и Россией было приостановлено соглашение о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии.