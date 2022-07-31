МИД Латвии призвал прекратить выдачу виз в ЕС россиянам

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти страны хотят предложить запретить россиянам въезд в Европу, а также разрешать въезд в Эстонию только тем, кто осуждает спецоперацию на Украине. Министр отметил, что предложит такую меру в конце августа на встрече с министрами иностранных дел других стран ЕС в Праге. Накануне МИД Эстонии объявил об ограничении возможности россиян подавать документы на временный вид на жительство и визу с целью обучения.