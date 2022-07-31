МИД Латвии призвал прекратить выдачу виз в ЕС россиянам
Евросоюз должен признать Россию террористическим государством, а ее гражданам следует прекратить выдавать туристические визы, заявил в своем Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.
Министр в своей публикации обвинил российские Вооруженные силы в обстреле СИЗО в поселке Еленовка, в результате которого погибли десятки украинских военнопленных. Российское Минобороны ранее заявляло о причастности ВСУ к обстрелу.
«ЕС должен считать Россию государственным спонсором терроризма, я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для граждан», — написал Ринкевич.
В интервью газете Politico министр также призвал объявить РФ спонсором терроризма. По его мнению, Европе следует удвоить усилия по изоляции России и конфисковать активы российского правительства.
«Единственный способ двигаться вперед — это усилить текущую стратегию, которая заключается в поддержке Украины, направлении дополнительной военной помощи», — сказал он.
Он повторил свой тезис о том, что странам ЕС следует ограничить выдачу виз россиянам, однако ограничения, по его словам, не должны касаться гуманитарных случаев.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти страны хотят предложить запретить россиянам въезд в Европу, а также разрешать въезд в Эстонию только тем, кто осуждает спецоперацию на Украине. Министр отметил, что предложит такую меру в конце августа на встрече с министрами иностранных дел других стран ЕС в Праге. Накануне МИД Эстонии объявил об ограничении возможности россиян подавать документы на временный вид на жительство и визу с целью обучения.
Ранее в Министерстве иностранных дел России не исключили, что страны Европы могут перестать выдавать россиянам шенгенские визы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае принятия такого решения Москва примет ответные меры.