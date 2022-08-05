МИД РФ ввел санкции против 62 граждан Канады

«Принимая во внимание особо враждебный характер действий правящего режима премьер-министра Трюдо, осуществляемых с целью оскорбить не только многонациональный и многоконфессиональный народ России, но и православных верующих во всем мире, включая Канаду, при составлении списка «закрытников» учитывалась их злонамеренная активность в борьбе с «Русским миром» и нашими традиционными ценностями», — следует из заявления.