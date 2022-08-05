МИД РФ ввел санкции против 62 граждан Канады
МИД России внес в черный список 62 канадцев в ответ на санкции против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла, следует из заявления внешнеполитического ведомства.
«Принимая во внимание особо враждебный характер действий правящего режима премьер-министра Трюдо, осуществляемых с целью оскорбить не только многонациональный и многоконфессиональный народ России, но и православных верующих во всем мире, включая Канаду, при составлении списка «закрытников» учитывалась их злонамеренная активность в борьбе с «Русским миром» и нашими традиционными ценностями», — следует из заявления.
В черный список, в частности, попали глава разведывательного командования ВС Канады Майкл Райт, пресс-секретарь МИД Адриен Бланшард, гендиректор судостроительных верфей «Сиспан» Марк Ламар, заместитель главы командования сил специальных операций Стивен Хантер, католический священник Рэймонд де Суза и протестантский пастор Брент Хоукс.
2 августа Канада добавила в обновленный санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц из России. В него вошли руководитель международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антон Анисимов. Остальные физлица, попавшие в список, – российские военные из 65-й мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии.
7 июля в обновленный список вошли Роскомнадзор, Россотрудничество и несколько изданий и телеканалов, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл и телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева.
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