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МИД РФ ввел санкции против 62 граждан Канады

Ведомости

МИД России внес в черный список 62 канадцев в ответ на санкции против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла, следует из заявления внешнеполитического ведомства.

«Принимая во внимание особо враждебный характер действий правящего режима премьер-министра Трюдо, осуществляемых с целью оскорбить не только многонациональный и многоконфессиональный народ России, но и православных верующих во всем мире, включая Канаду, при составлении списка «закрытников» учитывалась их злонамеренная активность в борьбе с «Русским миром» и нашими традиционными ценностями», — следует из заявления. 

В черный список, в частности, попали глава разведывательного командования ВС Канады Майкл Райт, пресс-секретарь МИД Адриен Бланшард, гендиректор судостроительных верфей «Сиспан» Марк Ламар, заместитель главы командования сил специальных операций Стивен Хантер, католический священник Рэймонд де Суза и протестантский пастор Брент Хоукс.

2 августа Канада добавила в обновленный санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц из России. В него вошли руководитель международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антон Анисимов. Остальные физлица, попавшие в список, – российские военные из 65-й мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии.

7 июля в обновленный список вошли Роскомнадзор, Россотрудничество и несколько изданий и телеканалов, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл и телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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