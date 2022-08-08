Газета
Политика

Госдума осенью обсудит упрощение выдачи гражданства соотечественникам из Балтии

Ведомости

Госдума осенью рассмотрит возможность упростить визовый режим и процедуру предоставления российского гражданства соотечественниками из Литвы, Латвии и Эстонии, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

«Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии», — цитирует Володина «Дума ТВ». Ранее с этим предложением выступил главный редактор Baltnews Андрей Стариков. 

В 2020 г. был принят закон об упрощенном получении гражданства РФ для соотечественников из Молдавии и Украины — в их отношении не действует требование об установленном сроке проживания в России.

5 августа посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило прием заявлений от россиян на получение визы. В Twitter дипмиссии также указано, что исключением станет участие в похоронах близкого родственника.

В конце июля Эстония прекратила выдачу учебных виз и вида на жительство россиянам. Уточнялось, что граждане России и Белоруссии не смогут регистрировать документы на краткосрочное трудоустройство и ходатайствовать о долгосрочной эстонской визе, даже если у них есть основания для законного пребывания в стране от другого государства Евросоюза. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных