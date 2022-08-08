Госдума осенью обсудит упрощение выдачи гражданства соотечественникам из Балтии
Госдума осенью рассмотрит возможность упростить визовый режим и процедуру предоставления российского гражданства соотечественниками из Литвы, Латвии и Эстонии, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии», — цитирует Володина «Дума ТВ». Ранее с этим предложением выступил главный редактор Baltnews Андрей Стариков.
В 2020 г. был принят закон об упрощенном получении гражданства РФ для соотечественников из Молдавии и Украины — в их отношении не действует требование об установленном сроке проживания в России.
5 августа посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило прием заявлений от россиян на получение визы. В Twitter дипмиссии также указано, что исключением станет участие в похоронах близкого родственника.
В конце июля Эстония прекратила выдачу учебных виз и вида на жительство россиянам. Уточнялось, что граждане России и Белоруссии не смогут регистрировать документы на краткосрочное трудоустройство и ходатайствовать о долгосрочной эстонской визе, даже если у них есть основания для законного пребывания в стране от другого государства Евросоюза.
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