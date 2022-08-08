Госдума осенью обсудит упрощение выдачи гражданства соотечественникам из Балтии

В конце июля Эстония прекратила выдачу учебных виз и вида на жительство россиянам. Уточнялось, что граждане России и Белоруссии не смогут регистрировать документы на краткосрочное трудоустройство и ходатайствовать о долгосрочной эстонской визе, даже если у них есть основания для законного пребывания в стране от другого государства Евросоюза.