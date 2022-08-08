Захарова: обстреливая ЗАЭС, Киев берет в заложники всю Европу

«Убийства из-за угла и под покровом ночи – это характерный почерк, если не сказать суть приверженцев бандеровской идеологии, что известно еще со времен Великой Отечественной войны, но теперь они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» ее в угоду своим нацистским идолам», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.