Захарова: обстреливая ЗАЭС, Киев берет в заложники всю Европу
Киев фактически берет в заложники всю Европу, проводя обстрелы Запорожской АЭС, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Убийства из-за угла и под покровом ночи – это характерный почерк, если не сказать суть приверженцев бандеровской идеологии, что известно еще со времен Великой Отечественной войны, но теперь они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» ее в угоду своим нацистским идолам», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны, имеющие абсолютное влияние на Киев, должны использовать его для прекращения обстрелов Запорожской АЭС. По его словам, обстрелы — потенциально крайне опасная деятельность, которая может привести к катастрофическим последствиям для всей Европы.
5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередном обстреле Запорожской АЭС с украинской стороны. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ снова нанесли удар по атомной электростанции, начался пожар. Позже власти региона сообщили об устранении огня.
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