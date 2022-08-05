После обстрела ВСУ Запорожской АЭС обесточена аппаратура третьего энергоблока
В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщил, что украинские войска обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. «Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое», — подчеркнул Рогов.
По его словам, на месте сегодняшнего обстрела возник пожар, также были оборваны две линии электропередач, которые питают энергоблоки.
О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар Минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины. Об ударах по территории Запорожской АЭС местные власти сообщали неоднократно.
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