Блинкен: США надеются на дипломатическое решение конфликта на Украине
США верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в ЮАР.
«Мы надеемся увидеть, как и украинский президент, что это разрешится дипломатически со временем. Но в то же время мы должны защищать установку о том, что украинский суверенитет и независимость важны для самих украинцев и всего мира», — отметил Блинкен (цитата по «РИА Новости).
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса.
Ранее сегодня замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира на своих условиях. До этого российские власти не раз заявляли, что открыты к продолжению диалога с Украиной. В частности, 26 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. 6 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести в Турции встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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