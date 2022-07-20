Министр обороны США заявил о решающей стадии боевых действий на Украине
Боевые действия на Украине перешли в решающую стадию, считает министр обороны США Ллойд Остин. Запись его выступления опубликовал YouTube-канал Defense Flash News.
«Это решающая стадия конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», — заявил Остин.
Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи военной спецоперации на Украине изменились. По его словам, теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, но и ряд других территорий. Также он отметил, что западные страны не позволяют Украине вести переговоры с Россией. Он напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Украина должна победить в этом конфликте на поле боя.
США с начала военной спецоперации начали поставки оружия на Украину. В частности, в конце мая президент США Джо Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
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