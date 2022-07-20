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Министр обороны США заявил о решающей стадии боевых действий на Украине

Ведомости

Боевые действия на Украине перешли в решающую стадию, считает министр обороны США Ллойд Остин. Запись его выступления опубликовал YouTube-канал Defense Flash News. 

«Это решающая стадия конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», — заявил Остин. 

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи военной спецоперации на Украине изменились. По его словам, теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, но и ряд других территорий. Также он отметил, что западные страны не позволяют Украине вести переговоры с Россией. Он напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Украина должна победить в этом конфликте на поле боя.

США с начала военной спецоперации начали поставки оружия на Украину. В частности, в конце мая президент США Джо Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее по теме: В ДНР сообщили об освобождении 254 населенных пунктов республики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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