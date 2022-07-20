Министр обороны США заявил о решающей стадии боевых действий на Украине

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи военной спецоперации на Украине изменились. По его словам, теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, но и ряд других территорий. Также он отметил, что западные страны не позволяют Украине вести переговоры с Россией. Он напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Украина должна победить в этом конфликте на поле боя.