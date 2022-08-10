Индонезия заинтересована в организации встречи Путина и Зеленского на саммите G20
Индонезия заинтересована в проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита G20 в ноябре, если оба лидера примут очное участие, сообщил ТАСС со ссылкой на посла Индонезии в РФ Хосе Тавареса.
«Приглашения давно были переданы президентом Индонезии [Джоко Видодо] президентам России и Украины. Если они примут участие в саммите «двадцатки» на Бали, то, конечно, для [организации встречи] будет возможность. И Индонезия более чем готова содействовать такой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут», – заявил посол.
Он отметил, что Индонезия в случае очного присутствия президента Путина готова обеспечить его безопасность.
9 августа «РИА Новости» со ссылкой на заявление советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка сообщили, что глава государства может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. По словам Подоляка, с иностранными политиками с начала спецоперации Зеленский общается в основном по видеоконференцсвязи, но «если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия».
На ежедневном брифинге на вопрос журналистов о заявлении Подоляка пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никаких предпосылок для встречи двух лидеров на саммите «Большой двадцатки» нет, поскольку украинская сторона фактически вышла из переговорного процесса.
27 июня помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет 15-16 ноября в Индонезии (на Бали). От председательствующей в G20 Индонезии поступило соответствующее приглашение и Россия подтвердила свое участие в саммите.