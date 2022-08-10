Индонезия заинтересована в организации встречи Путина и Зеленского на саммите G20

«Приглашения давно были переданы президентом Индонезии [Джоко Видодо] президентам России и Украины. Если они примут участие в саммите «двадцатки» на Бали, то, конечно, для [организации встречи] будет возможность. И Индонезия более чем готова содействовать такой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут», – заявил посол.