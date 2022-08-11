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Сенатор Цеков: Москва ответит Латвии на признание России «спонсором терроризма»

Ведомости

Сенатор Сергей Цеков заявил, что Москва ответит на решение Латвии признать Россию государством-спонсором терроризма. В первую очередь речь идет об экономических мерах. 

«Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для нее болезненные», — сказал сенатор (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что это могут быть экономические санкции, в частности запрет транзита грузов по территории России.

По мнению Цекова, действия Риги «выходят за все рамки» и такие «русофобские решения аукнутся ей со временем». Он добавил, что Латвию и саму можно признать «спонсором терроризма», поскольку страна поставляет оружие Украине, которое военные используют против гражданского населения. 

Ранее сегодня сейм Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм. В заявлении говорится, что Россия «применяет насилие в отношении мирных жителей» Украины. Латвийские парламентарии считают, что другие европейские страны должны последовать их примеру и признать Россию страной-спонсором терроризма. 

Кроме того, Латвия призвала страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии. Сама Латвия уже это сделала. Также выдачу россиянам шенгенских виз приостановили Бельгия, Эстония, Литва, Чехия, Словакия, Нидерланды, Мальта и Дания. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных