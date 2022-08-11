Сенатор Цеков: Москва ответит Латвии на признание России «спонсором терроризма»

«Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для нее болезненные», — сказал сенатор (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что это могут быть экономические санкции, в частности запрет транзита грузов по территории России.