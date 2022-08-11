Сенатор Цеков: Москва ответит Латвии на признание России «спонсором терроризма»
Сенатор Сергей Цеков заявил, что Москва ответит на решение Латвии признать Россию государством-спонсором терроризма. В первую очередь речь идет об экономических мерах.
«Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для нее болезненные», — сказал сенатор (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что это могут быть экономические санкции, в частности запрет транзита грузов по территории России.
По мнению Цекова, действия Риги «выходят за все рамки» и такие «русофобские решения аукнутся ей со временем». Он добавил, что Латвию и саму можно признать «спонсором терроризма», поскольку страна поставляет оружие Украине, которое военные используют против гражданского населения.
Ранее сегодня сейм Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм. В заявлении говорится, что Россия «применяет насилие в отношении мирных жителей» Украины. Латвийские парламентарии считают, что другие европейские страны должны последовать их примеру и признать Россию страной-спонсором терроризма.
Кроме того, Латвия призвала страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии. Сама Латвия уже это сделала. Также выдачу россиянам шенгенских виз приостановили Бельгия, Эстония, Литва, Чехия, Словакия, Нидерланды, Мальта и Дания.
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