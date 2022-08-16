Генсек ООН встретится с Зеленским и Эрдоганом во Львове

После чего Гутерриш отправится в Одессу, там он намерен посетить один из трех портов, по которым передвигается зерно в рамках «зерновой сделки». После Украины Гутерриш отправится в Стамбул, чтобы посетить Совместный координационный центр, а оттуда уже вернется в Нью-Йорк.