Генсек ООН встретится с Зеленским и Эрдоганом во Львове
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в трехсторонней встрече между ним, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Встреча запланирована на ближайший четверг, 18 августа.
«По приглашению президента Владимира Зеленского генсек ООН будет в четверг во Львове и примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским лидером», — рассказал Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).
После чего Гутерриш отправится в Одессу, там он намерен посетить один из трех портов, по которым передвигается зерно в рамках «зерновой сделки». После Украины Гутерриш отправится в Стамбул, чтобы посетить Совместный координационный центр, а оттуда уже вернется в Нью-Йорк.
Дюжаррик отметил, что Гутерриш не планирует посещать Москву в рамках своей поездки. «Нет. Как планируется сейчас, поездка будет на Украину и в Турцию», — заявил он (цитата по ТАСС).
Накануне стало известно, что более 450 000 т продовольствия вывезены с Украины в рамках «зерновой сделки» 16 судами: 379 981 т кукурузы, 50 301 т муки, 11 000 т сои, 6000 т подсолнечного масла, 3050 т пшеницы, 2914 т подсолнечника. Порты, через которые происходит реализация сделки, расположены, помимо Одессы, в Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове и Южном.
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