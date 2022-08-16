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Генсек ООН встретится с Зеленским и Эрдоганом во Львове

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в трехсторонней встрече между ним, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Встреча запланирована на ближайший четверг, 18 августа.

«По приглашению президента Владимира Зеленского генсек ООН будет в четверг во Львове и примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским лидером», — рассказал Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).

После чего Гутерриш отправится в Одессу, там он намерен посетить один из трех портов, по которым передвигается зерно в рамках «зерновой сделки». После Украины Гутерриш отправится в Стамбул, чтобы посетить Совместный координационный центр, а оттуда уже вернется в Нью-Йорк.

Дюжаррик отметил, что Гутерриш не планирует посещать Москву в рамках своей поездки. «Нет. Как планируется сейчас, поездка будет на Украину и в Турцию», — заявил он (цитата по ТАСС).

Накануне стало известно, что более 450 000 т продовольствия вывезены с Украины в рамках «зерновой сделки» 16 судами: 379 981 т кукурузы, 50 301 т муки, 11 000 т сои, 6000 т подсолнечного масла, 3050 т пшеницы, 2914 т подсолнечника. Порты, через которые происходит реализация сделки, расположены, помимо Одессы, в Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове и Южном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных