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Экс-мэр Краснодара возглавил пророссийский совет министров Харьковской области

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Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавил сформированный на освобожденной части Харьковской области совет министров, сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.

«Постановляю сформировать совет министров военно-гражданской администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области – председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», – говорится в документе.

Накануне Алексеенко подал заявление в городскую Думу о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. До этого телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале сообщил, что Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области. В сообщении отмечено, что назначение экс-мэра Краснодара на пост главы Харьковской области «выглядит крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко».

В октябре 2021 г. губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Алексеенко и. о. мэра Краснодара. Спустя месяц он вступил в должность главы города. До этого Алексеенко был первым вице-губернатором региона, курировал строительную сферу.

В декабре чиновника обвиняли в получении «взятки в виде ружья» стоимостью 1,6 млн руб. в обмен на выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома строительным нормам, писал ТАСС. Позже дело в отношении Алексенко передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. По данным «Коммерсанта», дело до сих пор не прекращено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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