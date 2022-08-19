Экс-мэр Краснодара возглавил пророссийский совет министров Харьковской области

В декабре чиновника обвиняли в получении «взятки в виде ружья» стоимостью 1,6 млн руб. в обмен на выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома строительным нормам, писал ТАСС. Позже дело в отношении Алексенко передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. По данным «Коммерсанта», дело до сих пор не прекращено.