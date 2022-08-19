Экс-мэр Краснодара возглавил пророссийский совет министров Харьковской области
Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавил сформированный на освобожденной части Харьковской области совет министров, сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.
«Постановляю сформировать совет министров военно-гражданской администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области – председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», – говорится в документе.
Накануне Алексеенко подал заявление в городскую Думу о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. До этого телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале сообщил, что Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области. В сообщении отмечено, что назначение экс-мэра Краснодара на пост главы Харьковской области «выглядит крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко».
В октябре 2021 г. губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Алексеенко и. о. мэра Краснодара. Спустя месяц он вступил в должность главы города. До этого Алексеенко был первым вице-губернатором региона, курировал строительную сферу.
В декабре чиновника обвиняли в получении «взятки в виде ружья» стоимостью 1,6 млн руб. в обмен на выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома строительным нормам, писал ТАСС. Позже дело в отношении Алексенко передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. По данным «Коммерсанта», дело до сих пор не прекращено.
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