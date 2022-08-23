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Политика

В Херсонской области сообщили о покушении на чиновника местной администрации

Ведомости

Неизвестные совершили покушение на замначальника департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. Об этом замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил «РИА Новости». 

«Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались», – рассказал Стремоусов. 

Он уточнил, что сработало самодельное взрывное устройство направленного действия. Замглавы ВГА региона предположил, что за покушением может стоять «местная диверсионная группа». 

О том, что в Херсонской области нет подконтрольных Киеву органов власти, говорил в начале мая глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые пророссийские администрации. 

Ранее территории заявили о планах войти в состав России. В конце июля член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что референдумы о присоединении к России могут пройти в Херсоне и Запорожье в один день уже в середине сентября. 

В начале августа глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о подготовке к проведению референдума о присоединении региона к РФ. Власти Херсонской области пока что официальных документов о подготовке референдума не выпускали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных