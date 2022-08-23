В Херсонской области сообщили о покушении на чиновника местной администрации
Неизвестные совершили покушение на замначальника департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. Об этом замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил «РИА Новости».
«Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались», – рассказал Стремоусов.
Он уточнил, что сработало самодельное взрывное устройство направленного действия. Замглавы ВГА региона предположил, что за покушением может стоять «местная диверсионная группа».
О том, что в Херсонской области нет подконтрольных Киеву органов власти, говорил в начале мая глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые пророссийские администрации.
Ранее территории заявили о планах войти в состав России. В конце июля член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что референдумы о присоединении к России могут пройти в Херсоне и Запорожье в один день уже в середине сентября.
В начале августа глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о подготовке к проведению референдума о присоединении региона к РФ. Власти Херсонской области пока что официальных документов о подготовке референдума не выпускали.
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