Газета
Политика

Чешский министр предупредил о революции в случае усугубления энергокризиса

Ведомости

Политическая система Чехии может оказаться под угрозой, если не будет разрешен энергетический кризис, заявил в пятницу в нижней палате парламента республики министр юстиции страны Павел Блажек.

Блажек называет сложившуюся в социальной сфере ситуацию самой драматичной с 1989 г., передает издание iDnes.

«Если энергетический кризис не будет разрешен, политическая система этой страны окажется под угрозой. Если общеевропейское решение не будет найдено, Евросоюз как таковой даже в опасности. Если правительство не решит энергетический кризис, он все равно не затянется надолго», — сказал министр.

Ранее по теме: В Европе металлургические заводы начали останавливаться из-за дорогого электричества

Цена электроэнергии в Германии и Великобритании достигла рекордных значений, сообщало 15 августа агентство Bloomberg. Отмечалось, что в Германии стоимость электричества на оптовом рынке выросла в августе почти в шесть раз к прошлогоднему уровню, а в Великобритании – в семь раз. 

На этой неделе газета Le Figaro сообщила, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигла рекордно высокого уровня, превысив отметку в 1000 евро за МВт/ч — это на 1000% больше, чем год назад. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных