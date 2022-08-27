Чешский министр предупредил о революции в случае усугубления энергокризиса
Политическая система Чехии может оказаться под угрозой, если не будет разрешен энергетический кризис, заявил в пятницу в нижней палате парламента республики министр юстиции страны Павел Блажек.
Блажек называет сложившуюся в социальной сфере ситуацию самой драматичной с 1989 г., передает издание iDnes.
«Если энергетический кризис не будет разрешен, политическая система этой страны окажется под угрозой. Если общеевропейское решение не будет найдено, Евросоюз как таковой даже в опасности. Если правительство не решит энергетический кризис, он все равно не затянется надолго», — сказал министр.
Цена электроэнергии в Германии и Великобритании достигла рекордных значений, сообщало 15 августа агентство Bloomberg. Отмечалось, что в Германии стоимость электричества на оптовом рынке выросла в августе почти в шесть раз к прошлогоднему уровню, а в Великобритании – в семь раз.
На этой неделе газета Le Figaro сообщила, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигла рекордно высокого уровня, превысив отметку в 1000 евро за МВт/ч — это на 1000% больше, чем год назад.