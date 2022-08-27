Чешский министр предупредил о революции в случае усугубления энергокризиса

«Если энергетический кризис не будет разрешен, политическая система этой страны окажется под угрозой. Если общеевропейское решение не будет найдено, Евросоюз как таковой даже в опасности. Если правительство не решит энергетический кризис, он все равно не затянется надолго», — сказал министр.