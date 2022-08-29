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В Мелитополе произошло несколько взрывов

Ведомости

В городе Мелитополь Запорожской области были слышны пять взрывов около 17:00 по мск, сообщает корреспондент «РИА Новости». По его словам, они произошли в районе кинотеатра «Победа», который находится к северу от центра города.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов подтвердил данную информацию. «Да, взрывы были. Несколько взрывов — четыре или пять, скорее даже пять», — сказал он (цитата по РБК).

Ранее сообщалось, что военные Украины нанесли удар по поселку Мирное, который находится в 15 километрах от Мелитополя, писало «РИА Новости».  

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация и освобождение территорий ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что союзным войскам удалось освободить 266 населенных пунктов в ДНР или примерно половину всей территории республики.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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