В Мелитополе произошло несколько взрывов
В городе Мелитополь Запорожской области были слышны пять взрывов около 17:00 по мск, сообщает корреспондент «РИА Новости». По его словам, они произошли в районе кинотеатра «Победа», который находится к северу от центра города.
Ранее сообщалось, что военные Украины нанесли удар по поселку Мирное, который находится в 15 километрах от Мелитополя, писало «РИА Новости».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация и освобождение территорий ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что союзным войскам удалось освободить 266 населенных пунктов в ДНР или примерно половину всей территории республики.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.
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