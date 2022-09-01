Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что в скором времени конфликт на Украине завершится. Такое заявление он сделал в ходе проведения открытого урока истории в школах и вузах страны в прямом эфире.
«Там конфликт зреет между президентом и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: «Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли», — заявил Лукашенко (цитата по ТАСС). Он добавил, что «Украину делят». В частности, по его словам, поляки заинтересованы в западных территориях страны.
В связи с этим Лукашенко считает, что развязка конфликта будет уже «в ближайшее время». Белорусский лидер отметил, что сейчас ситуация зависит не от президента, а от военных, поскольку они видят «бесперспективность» ситуации.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.
Кроме того, в мае была полностью освобождена Херсонская область. Большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые администрации.
В конце августа Шойгу сообщил, что спецоперация идет по плану. Он пояснил, что замедление темпов наступления российских войск носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.