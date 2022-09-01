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Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на Украине

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что в скором времени конфликт на Украине завершится. Такое заявление он сделал в ходе проведения открытого урока истории в школах и вузах страны в прямом эфире.

«Там конфликт зреет между президентом и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: «Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли», — заявил Лукашенко (цитата по ТАСС). Он добавил, что «Украину делят». В частности, по его словам, поляки заинтересованы в западных территориях страны.

В связи с этим Лукашенко считает, что развязка конфликта будет уже «в ближайшее время». Белорусский лидер отметил, что сейчас ситуация зависит не от президента, а от военных, поскольку они видят «бесперспективность» ситуации. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.

Кроме того, в мае была полностью освобождена Херсонская область. Большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые администрации. 

В конце августа Шойгу сообщил, что спецоперация идет по плану. Он пояснил, что замедление темпов наступления российских войск носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных