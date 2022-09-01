Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на Украине

«Там конфликт зреет между президентом и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: «Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли», — заявил Лукашенко (цитата по ТАСС). Он добавил, что «Украину делят». В частности, по его словам, поляки заинтересованы в западных территориях страны.