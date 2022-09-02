Граждане России могут лишиться недвижимости в Эстонии только при возникновении долгов
Имущество граждан России в Эстонии может быть продано только в случае долгов за ее обслуживание, заявил в эфире Raadio 4 вице-канцлер МВД республики Вейко Коммусаар.
Коммусаар отметил, что только у 10% – 4500 граждан России, которые владеют недвижимостью в Эстонии, нет вида на жительство и они могут оказаться в сложной ситуации из-за ограничений на въезд. Остальных же, у кого есть ВНЖ, эта ситуация не касается.
Вице-канцлер МВД отметил, что люди, которые больше не имеют доступа к своей недвижимости, могут передать ее в управление третьим лицам или специализированным компаниям. «Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости. Да, как сейчас делать банковские переводы – сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я верю, что есть способ договориться об отсрочке платежей», – сказал Коммусаар.
Также он подчеркнул, что разговоры о том, что кого-то могут лишить имущества в рамках санкционного режима, преждевременны. «Если же человек действительно окажется в ситуации, когда он не сможет управлять недвижимостью и образуется долг, в самом крайнем случае квартиру могут реализовать для покрытия долга», – пояснил вице-канцлер МВД.
Ранее на неформальной встрече в Праге министров иностранных дел Евросоюза обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. Несколько стран ЕС, в том числе Литва, Латвия и Эстония, активно поддерживают эту инициативу, при этом ряд стран выступают против. В итоге страны ЕС пришли к компромиссу и приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. «Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии по итогам встречи выпустили совместное заявление, в котором отметили, что намерены временно запретить выдачу виз гражданам России, а также въезд им с визами других стран Евросоюза.