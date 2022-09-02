Граждане России могут лишиться недвижимости в Эстонии только при возникновении долгов

Вице-канцлер МВД отметил, что люди, которые больше не имеют доступа к своей недвижимости, могут передать ее в управление третьим лицам или специализированным компаниям. «Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости. Да, как сейчас делать банковские переводы – сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я верю, что есть способ договориться об отсрочке платежей», – сказал Коммусаар.