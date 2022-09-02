Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару
Генштаб украинских войск признал, что украинская армия наносила удары в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Соответствующее сообщение опубликовано на странице генштаба в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий сообщил, что новых обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны Украины с четверга не происходило. По его словам, обстрелы прекратились из-за оставшейся на ЗАЭС группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС накануне, 1 сентября, из подконтрольного Украине города Запорожье. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней несколько экспертов, рассказал глава ВГА Энергодара Александр Волга.
По итогам первичной инспекции Гросси сообщил, что за несколько часов ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи». Также глава организации сообщил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, но пока он не может сказать, произошло это случайно или намеренно.
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