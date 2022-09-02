Бывший член Совбеза Украины оценил потери армии в сотни тысяч человек
Потери Украины в ходе специальной военной операции составили сотни тысяч человек, заявил бывший заместитель командующего силами специальных операций вооруженных сил Украины (ВСУ), экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны генерал-майор Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.
«[Мы имеем] право сказать власти: "Почему вы ничего не делали, почему <...> сотни тысяч погибших, — за что они погибли? Что вы сделали, чтобы сохранить их жизни? Рассказы о том, что это несвоевременно, — это попытка замылить память, стереть историю. А как можно стереть кровь погибших, которые уже исчисляются сотнями тысяч? Кто за это будет отвечать?», — сказал Кривонос (цит. по ТАСС). Генерал убежден, что в скором времени украинцы «начнут спрашивать с власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы».
В начале августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что каждый день 30-50 украинских военнослужащих умирают. В начале июня каждый день погибало 100-200 человек. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что потери армии составляют 60-100 солдат убитыми и 500 ранеными в день. По его данным на середину апреля, 2500-3000 погибли, еще 10 000 получили ранения.
Кривонос принимал участие в военных действиях на востоке Украины. Он занимал пост замсекретаря СНБО с марта 2019 г. по декабрь 2020 г., когда его снял с должности Зеленский. После этого Кривонос несколько раз критиковал решения президента Украины и нового командования ВСУ.
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