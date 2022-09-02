Бывший член Совбеза Украины оценил потери армии в сотни тысяч человек

«[Мы имеем] право сказать власти: "Почему вы ничего не делали, почему <...> сотни тысяч погибших, — за что они погибли? Что вы сделали, чтобы сохранить их жизни? Рассказы о том, что это несвоевременно, — это попытка замылить память, стереть историю. А как можно стереть кровь погибших, которые уже исчисляются сотнями тысяч? Кто за это будет отвечать?», — сказал Кривонос (цит. по ТАСС). Генерал убежден, что в скором времени украинцы «начнут спрашивать с власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы».