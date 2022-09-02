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Бывший член Совбеза Украины оценил потери армии в сотни тысяч человек

Ведомости

Потери Украины в ходе специальной военной операции составили сотни тысяч человек, заявил бывший заместитель командующего силами специальных операций вооруженных сил Украины (ВСУ), экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны генерал-майор Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.

«[Мы имеем] право сказать власти: "Почему вы ничего не делали, почему <...> сотни тысяч погибших, — за что они погибли? Что вы сделали, чтобы сохранить их жизни? Рассказы о том, что это несвоевременно, — это попытка замылить память, стереть историю. А как можно стереть кровь погибших, которые уже исчисляются сотнями тысяч? Кто за это будет отвечать?», — сказал Кривонос (цит. по ТАСС). Генерал убежден, что в скором времени украинцы «начнут спрашивать с власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы».

В начале августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что каждый день 30-50 украинских военнослужащих умирают. В начале июня каждый день погибало 100-200 человек. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что потери армии составляют 60-100 солдат убитыми и 500 ранеными в день. По его данным на середину апреля, 2500-3000 погибли, еще 10 000 получили ранения. 

Кривонос принимал участие в военных действиях на востоке Украины. Он занимал пост замсекретаря СНБО с марта 2019 г. по декабрь 2020 г., когда его снял с должности Зеленский. После этого Кривонос несколько раз критиковал решения президента Украины и нового командования ВСУ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных