В России по распоряжению кабмина создадут два автобронетанковых ремонтных завода

В документе отмечается, что основной целью создания предприятий является «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны». Для размещения «71 автобронетанкового ремонтного завода» предполагается выделить комплекс зданий в Московской области, для «72 автобронетанкового ремонтного завода» – аналогичный комплекс в Ростовской области. Численность работников составит 365 и 227 человек соответственно.