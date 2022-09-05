В России по распоряжению кабмина создадут два автобронетанковых ремонтных завода
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в стране двух автобронетанковых ремонтных заводов Минобороны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Создать федеральное государственное казенное учреждение «71 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ и федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ», – говорится в распоряжении.
В документе отмечается, что основной целью создания предприятий является «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны». Для размещения «71 автобронетанкового ремонтного завода» предполагается выделить комплекс зданий в Московской области, для «72 автобронетанкового ремонтного завода» – аналогичный комплекс в Ростовской области. Численность работников составит 365 и 227 человек соответственно.