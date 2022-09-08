В Калининграде сочли «проявлением геноцида» призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну
Власти Калининградской области считают заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о запрете на въезд в страну для граждан России «проявлением геноцида». Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
«Прибалтика и Польша все еще не выпустили разъяснений механики действий. Никаких новых подробностей нет, кроме срока начала действия запрета. А заявление Рейнсалу — проявление геноцида, никак по-другому это назвать нельзя», — сказал глава пресс-службы Дмитрий Лысков.
Ранее сегодня Рейнсалу заявил, что Эстония закроет сухопутную границу для россиян с 19 сентября. Он уточнил, что ограничительная мера будет действовать «независимо от того, каким государством выдана шенгенская виза». Запрет касается туристов; россияне, которые едут к родственникам, могут пересечь границу. Министр добавил, что призыв к гражданам России таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!».
Накануне глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян. По словам министра, правительства стран Балтии объявят об ограничениях в ближайшие дни.
31 августа в Праге прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой в том числе обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. По итогам встречи страны ЕС приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. В частности, они заявляли о планах временно запретить выдачу виз гражданам России, а также въезд им с визами других стран Евросоюза.
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