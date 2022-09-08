В Калининграде сочли «проявлением геноцида» призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну

Ранее сегодня Рейнсалу заявил, что Эстония закроет сухопутную границу для россиян с 19 сентября. Он уточнил, что ограничительная мера будет действовать «независимо от того, каким государством выдана шенгенская виза». Запрет касается туристов; россияне, которые едут к родственникам, могут пересечь границу. Министр добавил, что призыв к гражданам России таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!».