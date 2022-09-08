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В Калининграде сочли «проявлением геноцида» призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну

Ведомости

Власти Калининградской области считают заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о запрете на въезд в страну для граждан России «проявлением геноцида». Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе губернатора Калининградской области Антона Алиханова. 

«Прибалтика и Польша все еще не выпустили разъяснений механики действий. Никаких новых подробностей нет, кроме срока начала действия запрета. А заявление Рейнсалу — проявление геноцида, никак по-другому это назвать нельзя», — сказал глава пресс-службы Дмитрий Лысков. 

Ранее сегодня Рейнсалу заявил, что Эстония закроет сухопутную границу для россиян с 19 сентября. Он уточнил, что ограничительная мера будет действовать «независимо от того, каким государством выдана шенгенская виза». Запрет касается туристов; россияне, которые едут к родственникам, могут пересечь границу. Министр добавил, что призыв к гражданам России таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!». 

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Накануне глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян. По словам министра, правительства стран Балтии объявят об ограничениях в ближайшие дни.

31 августа в Праге прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой в том числе обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. По итогам встречи страны ЕС приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. В частности, они заявляли о планах временно запретить выдачу виз гражданам России, а также въезд им с визами других стран Евросоюза. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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