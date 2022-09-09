Еврокомиссар анонсировала строгие ограничения по визам для россиян
Евросоюз введет строгие визовые ограничения для граждан России. Планируется выдавать визы только журналистам и для поездок по семейными обстоятельствам, заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон во время своего визита на пограничный пункт «Нуйямаа» на финско-российской границе.
«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — подчеркнула Йоханссон (цитата по «РИА Новости»).
Она уточнила, что ограничения вступят в силу с 12 сентября. По ее словам, с этого момента визы будут выдаваться только журналистам, а также россиянам, которые едут в Европу по семейным обстоятельствам или по гуманитарным причинам.
Ранее сегодня Совет ЕС окончательно принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Ограничительная мера вступит в силу с 12 сентября. Визовый сбор будет увеличен с €35 до €80, также понадобятся дополнительные документы для подачи заявления на визу. Кроме того, срок принятия решения о выдаче визы увеличится до 15 дней, в отдельных случаях он составит 45 дней.
Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.
Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. Так, накануне правительства Польши и стран Балтии согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы. Ограничения вступят в силу после 19 сентября.
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