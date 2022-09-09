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Еврокомиссар анонсировала строгие ограничения по визам для россиян

Ведомости

Евросоюз введет строгие визовые ограничения для граждан России. Планируется выдавать визы только журналистам и для поездок по семейными обстоятельствам, заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон во время своего визита на пограничный пункт «Нуйямаа» на финско-российской границе.

«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — подчеркнула Йоханссон (цитата по «РИА Новости»).

Она уточнила, что ограничения вступят в силу с 12 сентября. По ее словам, с этого момента визы будут выдаваться только журналистам, а также россиянам, которые едут в Европу по семейным обстоятельствам или по гуманитарным причинам.

Ранее сегодня Совет ЕС окончательно принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Ограничительная мера вступит в силу с 12 сентября. Визовый сбор будет увеличен с €35 до €80, также понадобятся дополнительные документы для подачи заявления на визу. Кроме того, срок принятия решения о выдаче визы увеличится до 15 дней, в отдельных случаях он составит 45 дней.

Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.

Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. Так, накануне правительства Польши и стран Балтии согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы. Ограничения вступят в силу после 19 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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