Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии
Карл III официально провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии, церемонии состоялись в двух странах в воскресенье, передает Reuters.
В Новой Зеландии церемония проходила в парламенте Веллингтона. В Австралии генерал-губернатор Дэвид Херли, представитель британского монарха, провозгласил короля Карла III главой государства в здании парламента в Канберре, пишет агентство.
Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что Карл III представляет «новую эру» и как монарху ему нужно будет «прокладывать свой собственный путь», отмечает The Canberra Times.
«Из-за смерти нашей благословенной и славной королевы Елизаветы II корона полностью и по праву перешла к принцу Чарльзу Филиппу Артуру Джорджу», — сказал генерал Херли.
Накануне в Лондоне Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании. Он вступил на престол после смерти своей матери королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Британская королевская семья будет соблюдать траур в связи со смертью королевы в течение семи дней после ее похорон, которые состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.
Елизавета II из династии Виндзоров взошла на британский престол 70 лет назад, в 1952 г., когда премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. Муж королевы, герцог Эдинбургский Филипп, скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет.