Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

Накануне в Лондоне Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании. Он вступил на престол после смерти своей матери королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Британская королевская семья будет соблюдать траур в связи со смертью королевы в течение семи дней после ее похорон, которые состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.