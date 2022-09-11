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Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

Ведомости

Карл III официально провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии, церемонии состоялись в двух странах в воскресенье, передает Reuters.

В Новой Зеландии церемония проходила в парламенте Веллингтона. В Австралии генерал-губернатор Дэвид Херли, представитель британского монарха, провозгласил короля Карла III главой государства в здании парламента в Канберре, пишет агентство.

Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что Карл III представляет «новую эру» и как монарху ему нужно будет «прокладывать свой собственный путь», отмечает The Canberra Times. 

«Из-за смерти нашей благословенной и славной королевы Елизаветы II корона полностью и по праву перешла к принцу Чарльзу Филиппу Артуру Джорджу», — сказал генерал Херли.

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Накануне в Лондоне Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании. Он вступил на престол после смерти своей матери королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Британская королевская семья будет соблюдать траур в связи со смертью королевы в течение семи дней после ее похорон, которые состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.

Елизавета II из династии Виндзоров взошла на британский престол 70 лет назад, в 1952 г., когда премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. Муж королевы, герцог Эдинбургский Филипп, скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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