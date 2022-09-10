Путин поздравил Карла III со вступлением на престол
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю вступления на престол, сообщает пресс-служба Кремля.
«Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — говорится в поздравлении.
Ранее стало известно, что Владимир Путин не планирует присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не ответил на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II. Он уточнил, что необходимо дождаться официального протокола церемонии.
Сегодня в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне прошла церемония официального провозглашения Карла III новым королем Великобритании. Новый монарх произнес традиционную клятву и подтвердил, что продолжит традицию передачи части доходов короны британскому государству в обмен на суверенный грант. Карл III назвал правление своей матери королевы Елизаветы II «непревзойденным по своей продолжительности, самоотверженности и преданности».
После смерти королевы трон занял ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карл III. Британская королевская семья будет соблюдать траур в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II в течение семи дней после ее похорон.
96-летняя Елизавета II из династии Виндзоров взошла на британский престол 70 лет назад, в 1952 г., когда премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. Муж королевы, герцог Эдинбургский Филипп, скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет.