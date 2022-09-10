Путин поздравил Карла III со вступлением на престол

Ранее стало известно, что Владимир Путин не планирует присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не ответил на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II. Он уточнил, что необходимо дождаться официального протокола церемонии.