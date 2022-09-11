Парламент Адыгеи избрал Кумпилова главой региона на второй срок

Мурат Кумпилов родился 27 февраля 1973 г. в ауле Уляп (Адыгея). В апреле 2008 г. стал врио вице-премьера республики, с мая того же года был врио премьера. Стал премьер-министром 28 мая 2008 г. 28 сентября 2016 г. освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госсовета-Хасэ, с 3 октября 2016 г. был его председателем.