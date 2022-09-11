Парламент Адыгеи избрал Кумпилова главой региона на второй срок
Депутаты Государственного совета - Хасэ Адыгеи в ходе тайного голосования избрали действующего главу Адыгеи Мурата Кумпилова на второй срок единогласно, сообщает «РИА Новости».
Ранее президент России Владимир Путин представил на рассмотрение парламента региона три кандидатуры на должность главы республики. В их число вошли, помимо действующего главы Кумпилова, депутаты Госсовета Евгений Грунин (ЛДПР) и Александр Лобода (СРЗП). В ходе голосования все присутствовавшие на нем 49 депутатов поддержали кандидатуру Кумпилова, то есть он избран главой республики единогласно.
Инаугурация избранного главы республики пройдет 11 сентября.
С 2016 г. в республике отменены прямые выборы главы региона. Партии представляют президенту России кандидатуры, из которых он отбирает трех кандидатов.
Путин назначил Кумпилова врио главы Адыгеи в 2017 г. после в истечения срока полномочий предыдущего главы Аслана Тхакушинова. В сентябре 2017 г. Госсовет - Хасэ Адыгеи утвердил его на пост руководителя республики.
Мурат Кумпилов родился 27 февраля 1973 г. в ауле Уляп (Адыгея). В апреле 2008 г. стал врио вице-премьера республики, с мая того же года был врио премьера. Стал премьер-министром 28 мая 2008 г. 28 сентября 2016 г. освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госсовета-Хасэ, с 3 октября 2016 г. был его председателем.
Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как сообщала ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней. Прямые выборы губернаторов проходят в 14 регионах страны, в шести субъектах РФ формируют заксобрания, а в двенадцати — выбирают депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня.