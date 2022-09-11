В Москве сообщили о задержании двух кандидатов в депутаты

По информации «ОВД-инфо», к настоящему моменту в ходе трехдневного голосования задержаны 19 человек, девять из них являются кандидатами, пятеро — наблюдателями. Помимо этого задержаны депутат, доверенное лицо кандидата, член ТИК с правом решающего голоса, член УИК с правом решающего голоса и избиратель.