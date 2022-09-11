В Москве сообщили о задержании двух кандидатов в депутаты
В Москве в участковой избирательной комиссии в районе Крылатское в воскресенье задержаны двое кандидатов в депутаты, которые пытались заснять подвоз военных на участок, сообщается в Telegram-канале муниципальной платформы «Выдвижение».
«На УИК № 2577 полицейские задержали наблюдателя Ивана Мурзинова и двух кандидатов в муниципальные депутаты — Максима Петрунина и Елену Прописнову из-за попытки заснять подвоз военных на участок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к задержанным не пускают адвоката от «ОВД-инфо» (включен Минюстом в «реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента») Оксану Бородину.
В Мещанском районе на УИК № 59, по данным «Выдвижения», задержали кандидата Илью Мякинина, поскольку председатель УИК заявил о нарушении кандидатом работы участка. Мякинина уже отпустили.
По информации «ОВД-инфо», к настоящему моменту в ходе трехдневного голосования задержаны 19 человек, девять из них являются кандидатами, пятеро — наблюдателями. Помимо этого задержаны депутат, доверенное лицо кандидата, член ТИК с правом решающего голоса, член УИК с правом решающего голоса и избиратель.
Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Прямые выборы губернаторов проходят в 14 регионах страны, в шести субъектах РФ формируют заксобрания, а в двенадцати — выбирают депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня.