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В Москве сообщили о задержании двух кандидатов в депутаты

Ведомости

В Москве в участковой избирательной комиссии в районе Крылатское в воскресенье задержаны двое кандидатов в депутаты, которые пытались заснять подвоз военных на участок, сообщается в Telegram-канале муниципальной платформы «Выдвижение».

«На УИК № 2577 полицейские задержали наблюдателя Ивана Мурзинова и двух кандидатов в муниципальные депутаты — Максима Петрунина и Елену Прописнову из-за попытки заснять подвоз военных на участок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к задержанным не пускают адвоката от «ОВД-инфо» (включен Минюстом в «реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента») Оксану Бородину.

В Мещанском районе на УИК № 59, по данным «Выдвижения», задержали кандидата Илью Мякинина, поскольку председатель УИК заявил о нарушении кандидатом работы участка. Мякинина уже отпустили.

По информации «ОВД-инфо», к настоящему моменту в ходе трехдневного голосования задержаны 19 человек, девять из них являются кандидатами, пятеро — наблюдателями. Помимо этого задержаны депутат, доверенное лицо кандидата, член ТИК с правом решающего голоса, член УИК с правом решающего голоса и избиратель.

Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Прямые выборы губернаторов проходят в 14 регионах страны, в шести субъектах РФ формируют заксобрания, а в двенадцати — выбирают депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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